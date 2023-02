Burt Bacharach è morto, il leggendario compositore aveva 94 anni

Burt Bacharach è morto all'età di 94 anni nella giornata di mercoledì 8 febbraio 2023 mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles.

La sua portavoce ha confermato la triste notizia all'agenzia Associated Press sottolineando che il decesso è avvenuto per cause naturali.

Le composizioni di Burt Bacharach hanno reso indimenticabili film, progetti televisivi e persino spot televisivi.

Tra i brani più conosciuti della sua carriera ci sono I Say a Little Prayer, I'll Never Fall in Love Again e Alfie. L'artista ha conquistato riconoscimenti prestigiosi come i Grammy che ha vinto otto volte, gli Oscar ottenuti per tre volte e Tony Awards.

Tra gli artisti con cui ha lavorato nel corso degli anni ci sono Dionne Warwick, Aretha Franklin, Tom Jones e Dusty Springfield. Bacharach ha inoltre avuto una lunga collaborazione con Hal David, autore dei testi di molte delle sue canzoni.

Burt aveva iniziato la sua carriera nel settore della musica jazz e classica, muovendo i primi passi nella professione di compositore negli anni '50 con una sensibilità che gli ha permesso di creare anche delle atmosfere rock.

Nel 1970 l'artista ha ottenuto due oscar per la colonna sonora di Butch Cassidy and the Sundance Kid e per la canzone Raindrops Keep Falln' on my Head. Il terzo riconoscimento dell'Academy è stato conquistato nel 1982 pder Best That You Can Do, tema musicale di Arthur.

Oltre alle colonne sonore, la musica di Bacharach ha avuto un impatto importante nel cinema e ha persino ispirato la creazione di Austin Powers, la saga comica di Mike Myers in cui l'artista ha avuto dei cameo.