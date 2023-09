Buon Natale da Candy Cane Lane: Prime Video svela la data di uscita del nuovo film di Eddie Murphy

Buon Natale da Candy Cane Lane debutterà in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il 1° dicembre 2023. Eddie Murphy, amatissima celebrità statunitense nonché icona comica a livello internazionale, sta tornando per regalare risate ai suoi fan, per la prima volta in un film delle feste.

A questo proposito il regista Reginald Hudlin ha dichiarato: "Non vedo l'ora che il mondo veda Buon Natale da Candy Cane Lane. Per tutta la vita ho sognato di girare un film di Natale, ma con un taglio fresco e sorprendente. Eddie Murphy e questo cast esilarante riescono veramente a portare il divertimento, è super natalizio e vi emozionerà".

Murphy è il protagonista di questa avventurosa commedia delle feste su un uomo con la missione di vincere il concorso annuale del suo quartiere per la casa con la miglior decorazione natalizia. Ecco la sinossi ufficiale della pellicola diretta da Hudlin:

"Dopo che Chris (Eddie Murphy) stringe inavvertitamente un accordo con un'elfa birichina di nome Pepper (Jillian Bell) per avere più chance di vittoria, quest'ultima lancia un incantesimo che porta in vita i "12 giorni di Natale" creando scompiglio in tutta la città. Con il rischio di rovinare le feste a tutta la sua famiglia, Chris, sua moglie Carol (Tracee Ellis Ross) e i loro tre figli devono imbarcarsi in una corsa contro il tempo per riuscire a spezzare l'incantesimo di Pepper, combattere subdoli personaggi magici e salvare il Natale per tutti."