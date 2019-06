Buon compleanno... Pippo: Pippo Baudo festeggia gli 83 anni stasera su Rai1

Pippo Baudo festeggia 60 anni di carriera e 83 d'età con Buon compleanno... Pippo, la serata evento in onda stasera su Rai1 alle 20.30 in cui colleghi vecchi e nuovi renderanno omaggio al volto simbolo della RAI.

Negli studi Fabrizio Frizzi di Roma saranno presenti molti artisti famosi come Fiorello, Jovanotti, Albano e Romina Power, Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D'Alessio, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli, Ficarra e Picone, Laura Pausini. Ripercorreranno con lui le tappe principali della sua lunga e strepitosa carriera, ricorderanno aneddoti e si esibiranno dal vivo con l'orchestra diretta dal maestro Bruno Biriaco.

Sanremo 2002 - Roberto Benigni 'aggredisce' il povero Pippo Baudo

Buon compleanno... Pippo sarà anche l'occasione per rivedere filmati storici e memorabili gag con colleghi del mondo dello spettacolo, come quella celebre con Roberto Benigni (in foto). Dove vederlo: Buon compleanno... Pippo andrà in onda stasera dalle 20:30 con Rai1. La serata evento sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play.