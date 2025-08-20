Pippo Baudo, i funerali oggi in Sicilia: dove e a che ora seguirli in diretta TV e in streaming

Dopo due giorni di camera ardente a Roma, si terranno oggi, mercoledì 20 agosto, nella sua Sicilia i funerali di Pippo Baudo. Ieri pomeriggio infatti, dopo aver lasciato il Teatro delle Vittorie a Roma, la salma è partita alla volta di Militello in Val di Catania, paese natale del conduttore, dove oggi verrà celebrata la cerimonia.
I funerali di Baudo in TV: orario e canali
Nel momento in cui scriviamo, il feretro di Pippo Baudo, scomparso nella serata di sabato 16 agosto a 89 anni, si trova nella Chiesa di Santa Maria della Stella nel paese alle porte di Catania. La camera ardente resterà aperta fino alle 15:00, mentre il funerale comincerà alle 16:00.
Le esequie saranno trasmesse in diretta sia dalla RAI che da Mediaset.
Mentre RaiNews24 sta seguendo l'estremo saluto al conduttore fin dal mattino, sarà Rai 1 a trasmettere i funerali in diretta a partire dalle 15:30. L'omaggio a Pippo Baudo continuerà anche in prima serata con lo speciale Ho fatto 13! - I Festival di Pippo Baudo, dedicato ai 13 Sanremo da lui condotti.
Anche Mediaset renderà omaggio al conduttore trasmettendo la diretta da Militello Val di Catania a partire dalle 15:35 su Retequattro con lo speciale Diario del giorno: Addio Pippo, che si allungherà fino alle 18:55.
I funerali anche in radio e in streaming
Spazio all'estremo saluto a Pippo Baudo anche su Rai Radio 1: dalle 15:30 alle 18:00 sarà trasmesso lo speciale Pippo, l'ultimo saluto, condotto da Miriam Mauti e Marcella Sullo con ospite in studio Federica Gentile.
Per quanto riguarda lo streaming, invece, sarà possibile seguire i funerali in diretta su Rainews.it dalle 15:30 alle 18:10, con la possibilità di avere notizie live sulle esequie. Naturalmente sarà possibile seguire i funerali gratuitamente in streaming anche su RaiPlay, la piattaforma della RAI, e su Mediaset Infinity.