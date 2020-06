Buon compleanno Pippo Baudo, stasera su Rai1: gli ospiti

Buon compleanno Pippo Baudo: la RAI, stasera su Rai1 alle 21:25, omaggia la sua stella più grande per i suoi 84 anni con una serata evento andata in onda per la prima volta esattamente un anno fa.

Ad accompagnare Pippo Baudo in attesa della mezzanotte, per spegnere le candeline, ci sarà ancora l'omaggio di tantissimi ospiti: Fiorello, Jovanotti, Albano e Romina, Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D'Alessio, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli, Ficarra e Picone e Laura Pausini.

Insieme a Pippo ripercorreranno le tappe principali della carriera del loro "papà artistico", omaggiandolo con aneddoti inediti e performance dal vivo, con l'Orchestra diretta dal maestro Bruno Biriaco.

"Buon compleanno... Pippo" sarà anche l'occasione per rivedere alcuni filmati memorabili, gli incontri e le gag con i personaggi più celebri dello spettacolo e della società italiana.