Bugiardo Bugiardo: Jim Carrey e la bugia che disse alla stampa sul film

Quando i giornalisti chiesero a Jim Carrey la trama del film Bugiardo Bugiardo l'attore americano rispose con una bugia, come il personaggio che interpretava nel film e raccontò la trama di Trappola in alto mare.

Il protagonista di Bugiardo bugiardo è Fletcher Reede, un avvocato che riesce a far vincere le cause ai suoi clienti mentendo in tribunale. Jim Carrey era entrato talmente bene nella parte del bugiardo compulsivo che decise di mentire anche alla stampa. Quando alcuni giornalisti gli chiesero qualche anticipazione sulla trama del film l'attore gli disse che il protagonista di Bugiardo Bugiardo era un ex Marine che era diventato cuoco e restava intrappolato su una nave. I giornalisti in quel momento non si accorsero che Jim Carrey si stava prendendo gioco di loro raccontandogli la trama di Trappola in alto mare, il film del 1992 con Steven Seagal

Jim Carrey in quel momento si comportò proprio come avrebbe fatto Fletcher Reede: mentì spudoratamente. L'attore e i produttori in un'altra occasione raccontarono che nella scena in cui Fletcher si 'picchiava' nel bagno non erano stati usati effetti sonori: "quelli sono veramente i suoni della mia testa che sbatte contro l'orinatoio, il pavimento e le pareti". Qualcuno però vista la precedete esperienza si chiede ancora se a raccontare questi aneddoti sia stato Fletcher Reede o Jim Carrey. Sicuramente l'attore fu sincero quando disse che Bugiardo bugiardo era stato il primo film da Ace Ventura - L'acchiappanimali del 1994 in cui aveva potuto mantenere la sua pettinatura e non essere truccato.