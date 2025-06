Buffy, l'ammazzavampiri, Eliza Dushku ora salva il mondo in un altro modo: "Ho cambiato direzione"

Eliza Dushku ha da tempo smesso i panni della Cacciatrice al fianco di Sarah Michelle Gellar in Buffy, l'ammazzavampiri e ora cercherà di salvare il mondo in un modo totalmente differente e più terreno.

L'attrice ha posto le basi per una nuova carriera da consulente per la salute mentale dopo aver conseguito il master presso la Lesley University di Cambridge.

I festeggiamenti di Eliza Dushku per il traguardo accademico

Attraverso il proprio account Instagram, Dushku ha festeggiato il conseguimento del diploma in un post insieme al marito Peter Palandjian:"La laurea magistrale (!!) non è solo un traguardo, è la realizzazione di una chiamata profonda. Vera crescita, energia e passione, manifestate".

"Il senso di connessione che provo nel creare uno spazio sicuro e compassionevole per chi intraprende questo cammino è diventato una linfa vitale. Alla possibilità, alla speranza, alla guarigione. Sempre" ha concluso la star.

Il nuovo percorso professionale di Eliza Dushku

Dal 2017, Eliza Dushku si è allontanata dal mondo della recitazione per cominciare un percorso di studi e diventare consulente per la salute mentale, che lei definisce la sua vera vocazione.

Nel 2018, scrisse un articolo per il Boston Globe in cui denunciò le presunte molestie sessuali subite dal collega di Bull Michael Weatherly. Dopo i ruoli iconici di Faith in Buffy, l'ammazzavampiri e Angel e quello da protagonista in True Calling, Eliza Dushku ha deciso di cambiare strada.

Eliza Dushku con Kunal Nayyar in un episodio di The Big Bang Theory

"Avevo i mezzi per cambiare direzione e scegliere una strada che mi permettesse di guarire me stessa per poter aiutare gli altri. Sarebbe sbagliato da parte mia non condividere ora la trasformazione, la pace e la passione che provo. Questa è chiaramente la mia vera chiamata, il mio vero scopo" ha spiegato Dushku.