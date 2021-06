Bryan Cranston e Annette Bening star del film Jerry and Marge Go Large

Saranno Bryan Cranston e Annette Bening i protagonisti del film Jerry and Marge Go Large, un progetto prodotto per Paramount+.

Bryan Cranston e Annette Bening saranno i protagonisti del film Jerry and Marge Go Large, un progetto destinato alla piattaforma di streaming Paramount+.

Le riprese del lungometraggio inizieranno nel mese di luglio in Georgia e alla regia ci sarà David Frankrl.

Le cose che non ti ho detto: un primo piano di Annette Bening

La sceneggiatura del film è stata firmata da Brad Copeland e la storia è ispirata alla storia vera di una coppia di pensionati in Michigan che hanno aiutato a dare nuova vita alla propria comunità giocando alla lotteria del Massachusetts.

Il ruolo dei protagonisti sono stati affidati a Bryan Cranston e Annette Bening.

La sceneggiatura è stata tratta da un articolo scritto da Jason Fagone per The Huffington Post in cui si racconta quanto accaduto a Jerry Selbee dopo aver scoperto una lacuna matematica nella lotteria del Massachusetts e, con l'aiuto della moglie Marge, vince 27 milioni di dollari e li usa per aiutare la città del Michigan in cui vivono.

Bryan Cranston ha recentemente recitato nella serie Your Honor, di cui è stato inoltre uno dei produttori esecutivi.