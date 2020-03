Bruno Armando, morto l’attore: Luca Zingaretti “Non riesco a farmene una ragione”

È morto nella notte tra il 7 e l'8 marzo Bruno Armando, volto molto noto al pubblico televisivo. L'attore, 63 anni, aveva partecipato a numerosi film e fiction italiani accanto a nomi importanti dello spettacolo come Luca Zingaretti e Giampaolo Morelli.

Bruno Armando era nato a Milano nel dicembre del 1952, laureato all'Università Cattolica di Milan era sposato con l'attrice Sabina Vannucchi. Nella seconda metà degli anni Ottanta ha iniziato la sua carriera televisiva e cinematografica. Nel 1989 ha partecipato al film Francesco di Liliana Cavani. In televisione viene chiamato in numerose fiction di successo tra le quali Don Matteo, Distretto di polizia, L'Ispettore Coliandro e il film TV Pietro Mennea la freccia del Sud, trasmesso nel marzo del 2015.

Bruno Armando era molto amico di Luca Zingaretti che lo ha voluto ricordare su Instagram pubblicando una foto presa dal set del film Maratona a New York del 1994 diretto da Marina Spada. "Stanotte Bruno se ne è andato per una serie di mali bastardi che l'anno aggredito un anno fa" - scrive commosso l'attore che stasera sarà sul piccolo schermo per una nuova avventura de Il commissario Montalbano - "Bruno era un uomo difficile ma dolcissimo, chiunque l'abbia conosciuto non ha potuto fare a meno di amarlo per la sua pulizia, il suo essere un giusto, la sua integrità, per il suo non amare i compromessi, per la sua lealtà, perché dentro aveva il sole che si era conquistato da solo. Bruno era mio amico, era un fratello maggiore, per certi versi un padre. Era un attore sensibile, vero, cazzuto. Mi sembra impossibile che nn ci sia più. Chi l'ha conosciuto lo piangerà per sempre ma conserverà anche, per tutta la vita, il privilegio di averlo amato. Oggi Bruno io mi sento perso, non riesco a farmene una ragione, tu mi avresti sicuramente aiutato a trovarla. Addio amico mio!".

Anche Ricky Tognazzi ha salutato Armando su Twitter: "Se n'è andato Bruno Armando un grandissimo attore che avrebbe meritato di più dal suo lavoro" - scrive il regista - "Io e Simona abbiamo avuto privilegio di lavorare con lui a teatro diretti dall'amico Marco Mattolini. Cogliamo l'occasione per abbracciare Sabina e a tutti quelli che gli volevano bene".