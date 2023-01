Bruce Willis nella prima immagine ufficiale del thriller Assassin

Bruce Willis, protagonista del thriller fantascientifico, Assassin, appare nella prima immagine ufficiale del film, una delle ultime pellicole in cui ha lavorato prima del ritiro dalle scene a causa della diagnosi di afasia.

La foto che ritrae l'attore, è giunta ai fan proprio in questi giorni. Secondo la sinossi ufficiale di Assassin, riportata da ComicBook: "Bruce Willis interpreta il leader di un gruppo d'élite della CIA chiamato in servizio quando la tecnologia sperimentale dei droni umani cade nelle mani sbagliate nel thriller d'azione fantascientifico".

Willis torna quindi protagonista in un film che arriverà in digitale, e in alcune sale cinematografiche selezionate, il 31 marzo 2023. Intanto, proprio all'inizio dello scorso mese, una fonte aveva parlato delle condizioni dell'attore e di quanto la famiglia gli fosse vicina: "Demi Mooreè stata in costante contatto con Bruce ed Emma. Sta cogliendo ogni occasione possibile per passare del tempo con lui".

"Sanno che non sarà in giro per sempre. Quindi vivono al massimo ogni singolo momento" aveva proseguito la fonte per poi tornare sulle condizioni di salute dell'attore. "Bruce non riesce più a dire molto, e sembra che non capisca granché di ciò che dicono gli altri. Quindi Emma è stata davvero la sua voce".

Bruce Willis, in un post pubblicato sui social ha rivelato la diagnosi di afasia che comporta la perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio, e ha annunciato il ritiro dalle scene nel marzo del 2022. Al suo fianco, da quel momento, Emma Heming con la quale è sposato da 13 anni, e l'ex moglie Demi Moore.