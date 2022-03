Bruce Willis, le reazioni delle star al ritiro dell'attore dal mondo del cinema

Bruce Willis ha ricevuto una notevole dose di supporto da parte dei suoi amici e colleghi di set, preoccupati all'idea che il noto attore hollywoodiano debba lasciare la recitazione a causa dei suoi problemi di afasia.

Attraverso il suo profilo Twitter, M. Night Shyamalan ha commentato in questo modo il ritiro di Bruce Willis dal mondo della recitazione: "Tutto il mio affetto e rispetto al mio fratellone Bruce. So che la sua famiglia lo sta sostenendo con affetto e decisione. Per me, sarà sempre quell'eroe che campeggiava sul poster attaccato nella mia stanzetta quando ero ragazzino". Shyamalan e Bruce Willis hanno collaborato ne Il sesto senso, in Unbreakable e Glass.

Proprio ieri, Rumer Willis ha annunciato la malattia di Bruce Willis attraverso il suo profilo Instagram. Anche Demi Moore ha postato lo stesso annuncio, che recitava: "Agli straordinari sostenitori di Bruce, come famiglia volevamo rendere noto che il nostro amato Bruce ha avuto alcuni problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l'afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, Bruce si sta allontanando dalla professione che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia e apprezziamo molto il vostro costante amore, la vostra compassione ed il vostro supporto".

Il post è stato commentato da una pletora di star. Rita Wilson, ad esempio, ha scritto: "Il mio pensiero affettuoso va a Bruce e alla sua famiglia. Grazie per aver condiviso la notizia con noi. Siete al centro delle nostre preghiere".

Debi Mazar, invece, ha commentato: "Amiamo tantissimo Bruce e gli mandiamo il nostro affetto. Che grande carriera, Bruce ci ha sempre dato tutto! Spero possa migliorare!". Jamie Lee Curtis ha dichiarato: "Grazie e coraggio! Con amore a voi tutti!". Anche Cindy Crawford, Melanie Griffith, Julianne Moore, Lucy Liu e Katie Couric hanno commentato il post, sottolineando la loro vicinanza alla famiglia Willis.

Su Twitter, la notizia è stata commentata anche da Seth Green e Matthew Marsden. Il primo ha scritto: "Provo talmente tanto affetto per Bruce Willis! Sono legato a qualsiasi personaggio abbia interpretato al cinema. Abbracci e affetto all'intera famiglia - e grazie per aver condiviso la notizia!".

Marsden ha scritto: "Sono orgoglioso all'idea di aver lavorato con lui in tempi molto recenti. Questa è una notizia davvero triste. Leggenda".