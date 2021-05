Bruce Willis e Chad Michael Murray star della trilogia The Fortress

Bruce Willis e Chad Michael Murray saranno i protagonisti della trilogia di film The Fortress, un progetto che verrà diretto da Cullen Bressack.

Le riprese dei primi due lungometraggi sono iniziate oggi a Porto Rico, mentre il terzo capitolo verrà realizzato prossimamente.

Il giustiziere della notte: Bruce Willis in un'immagine del film

Il franchise The Fortress è stato sviluppato da Randall Emmett ed Emile Hirsch, mentre la sceneggiatura dei film sarà scritta da Alan Horsnail. La storia è ambientata in un resort top secret riservato agli agenti dei servizi segreti americani in pensione. Un gruppo di criminali guidati da Balzary (Chad Michael Murray) fa irruzione nell'edificio, cercando di vendicarsi per quanto fatto durante la sua carriera da Robert (Bruce Willis), obbligando l'ex agente e suo figlio (Jesse Metcalfe) a entrare in azione per risolvere la situazione.

Cullen Bressack, impegnato alla regia dei primi due film, ha recentemente diretto Killing Field. La produzione è curata da Emmet/Furla Films e nel cast ci sarà anche Kelly Greyson, con un ruolo di cui non sono stati condivisi i dettagli.

Inoltre, Bruce Willis prossimamente sarà protagonista di Gasoline Alley, nel quale Devon Sawa avrà la parte di Jimmy Jayne, un uomo che viene coinvolto nell'omicidio di tre aspiranti star di Hollywood annegate nella piscina di un hotel di lusso. Jimmy diventa il primo sospettato per i detective Freeman e Vargas, interpretati da Bruce Willis e Luke Wilson, e decide quindi di compiere le proprie indagini spezzando le regole pur di riuscire a dimostrare la propria innocenza.