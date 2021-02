Bruce Springsteen star dello spot Jeep del Super Bowl

Bruce Springsteen ha collaborato con Jeep per il suo primo spot pubblicitario del Super Bowl. Il promo della durata due minuti, intitolato The Middle, ha debuttato sulle piattaforme dei social media di Jeep per poi essere mostrato durante il Super Bowl.

Nel video, il Boss omaggia coloro che vivono nel cuore dell'America spiegando: "C'è una cappella in Kansas che si erge nel centro esatto dello stato. Non chiude mai. Tutti sono più che benvenuti per incontrarci qui nel Mezzo. Non è un segreto che punto di mezzo è stato un posto difficile da raggiungere ultimamente... tra la nostra libertà e la nostra paura".

Parlando del ruolo di Bruce Springsteen nello spot Jeep, il manager del cantante Jon Landau ha spiegato che è un inno alla riunificazione degli USA:

"Io e Olivier Francois abbiamo discusso idee negli ultimi 10 anni e quando mi ha mostrato il soggetto di The Middle ci siamo detti 'Facciamolo'. Il nostro obiettivo era fare qualcosa di sorprendente, pertinente, immediato e artistico. Credo che sia proprio quello che ha fatto Bruce con The Middle".

Lo spot è stato girato in alcuni luoghi nel cuore dell'America, inclusa la Kansas Chapel.