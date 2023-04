Bruce Campbell torna in tv con la serie Hysteria!

Bruce Campbell ritornerà sul piccolo schermo dopo Ash vs Evil Dead grazie alla serie Hysteria!, un nuovo progetto che verrà realizzato per Peacock.

Lo show si ispirerà al fenomeno del panico satanico degli anni '80 mostrando le conseguenze della paranoia su una piccola comunità.

Le prime informazioni su Hysteria!

La serie Hysteria! racconterà quello che accade quando un popolare quarterback scompare misteriosamente nel mezzo del "panico satanico" degli anni '80. Una band heavy metal del liceo in difficoltà composta da emarginati si rende conto che può sfruttare l'improvviso interesse nel mondo dell'occulto della città per costruirsi una reputazione come band satanica, fino a quando una strana serie di omicidi, rapimenti, e presunta 'attività sovrannaturale' dà il via a una caccia alle streghe che conduce proprio a loro.

La casa: Sam Raimi aperto all'idea di un'altra storia con Bruce Campbell

Il cast della serie

Ash vs. Evil Dead: il protagonista Bruce Campbell in una scena del pilot

Bruce Campbell avrà la parte di Dandridge, il capo della polizia della città di provincia la cui comprensione della sua comunità viene messa alla prova dopo una disturbante serie di omicidi, scomparse e fenomeni inspiegabili.

Nel cast dello show ci saranno anche Anna Camp, Emjay Anthony, Chiara Aurelia, Kezii Curtis, Nikki Hahn e Julie Bowen.

Matthew Scott Kane e David Goodman saranno autori e produttori della serie Hysteria!. Nel team della produzione ci saranno anche John Francis Daley, Jonathan Goldstein, Chris Bender e Jake Weiner. A occuparsi della regia del primo episodio ci sarà Jordan Vogt-Roberts, coinvolto anche come produttore esecutivo.