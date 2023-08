Britney Spears: il marito Sam Asghari sembra stia per chiedere il divorzio dopo un presunto tradimento

Sam Asghari sembra stia per presentare i documenti per chiedere il divorzio e porre fine al suo matrimonio con Britney Spears.

L'attore, secondo le fonti di TMZ, avrebbe inoltre accusato la moglie di averlo tradito.

I problemi della coppia

Il sito americano ha riportato la notizia dell'imminente divorzio di Britney Spears sostenendo che Sam Asghari, circa una settimana fa, avrebbe avuto un duro confronto con la moglie per parlare di un presunto tradimento. Tra i due sarebbe scoppiata una lite e l'attore avrebbe deciso di andarsene definitivamente di casa, trovando un nuovo alloggio.

Per ora Asghari non avrebbe presentato i documenti per chiedere il divorzio, scelta che sarebbe comunque "imminente".

TMZ aveva riportato in precedenza le indiscrezioni legate ai problemi esistenti tra la coppia da mesi. Sam avrebbe già trascorso molto tempo distante da Britney. I due coniugi, inoltre, avrebbero litigato molto spesso e Britney avrebbe aggredito fisicamente più volte il marito durante gli accesi confronti.

Sam avrebbe poi avuto numerosi problemi a causa dei comportamenti imprevedibili e incontrollabili della moglie, difendendola in pubblico, ma provando molta frustrazione per la situazione.

Asghari avrebbe firmato un contratto pre-matrimoniale, tuttavia sembra che i legali dovranno trovare un accordo economico.