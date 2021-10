Britney Spears nuda: la foto bomba su Instagram è un grido di libertà ritrovata

Britney Spears ha festeggiato la sua ritrovata libertà pubblicando una serie di foto su Instagram in cui si è mostrata completamente nuda, in tutto il suo splendore. Dopo tredici anni la cantante è finalmente libera dalla tutela legale del padre, Jamie Spears, come deciso dalla giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny.

Nelle scorse ore la giudice ha annunciato la sospensione della tutela: "La situazione attuale è insostenibile. Riflette un ambiente tossico che richiede la sospensione di James Spears". La popstar non ha partecipato all'udienza nella Stanley Mosk Court di Los Angeles perché, secondo la rivista People, è in vacanza con il fidanzato Sam Asghari. "Sono al settimo cielo! Per la prima volta piloto un aereo e per la prima volta sono su un aereo a elica", Ha scritto la cantante nella didascalia di un video pubblicato di recente.

Per celebrare la sua libertà Britney si è mostrata senza veli su Instagram: "Il Pacifico non ha mai fatto male ha nessuno. Niente photoshop, la vasca è fatta così!", ha scritto la Spears divertita. Sam, il suo fidanzato ormai da 5 anni, ha risposto al post pubblicando un hashtag: capezzoli liberi. "Adoro vederti così felice e libera! Te lo meriti! Ti amo B", ha commentato l'amica Paris Hilton.

Britney Spears è recentemente stata l'oggetto di numerosi documentari, a cominciare da Framing Britney Spears di Hulu; su Netflix invece è stato rilasciato Britney vs Spears, un docufilm incentrato proprio sulla battaglia legale che per anni ha coinvolto la popstar. Il documentario è diretto da Erin Lee Carr e prova a ricostruire quanto accaduto dopo il 2008, anno in cui il padre ha iniziato a occuparsi della figlia dal punto di vista legale.