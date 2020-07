Britney Spears: il movimento #FreeBritney "assedia" il padre della pop star

Britney Spears al centro di una protesta: quella del movimento #FreeBritney che chiede la sua "emancipazione" dal padre. Da 13 anni infatti la pop star è sottoposta alla tutela legale paterna a causa di un crollo psicologico avuto nel 2007.

Britney Spears da oltre 10 anni non ha il controllo totale della sua vita, compresa la gestione dell'ingente patrimonio finanziario, i fan si chiedono come mai una pop star multimilionaria, ex giudice di X-Factor, abbia ancora bisogno di un tutore legale. Britney aveva subito un crollo psicologico nel 2007, quando le foto di lei in evidente stato alterato che si rasava i capelli avevano fatto il giro del mondo in pochi minuti.

Secondo un'indagine di Usa Today, Britney Spears non ha presentato nessuna richiesta di revoca della tutela al tribunale, ma il movimento #FreeBritney, a cui hanno aderito anche celebrità come Rose McGowan e Miley Cyrus, teme che la loro beniamina sia vittima della Sindrome di Stoccolma. Secondo alcuni media James "Jamie 'Spears, 67 anni, ha problemi di salute ma non è intenzionato a 'liberare' la figlia, il Los Angeles Times scrive che l'uomo è pagato circa 130mila dollari all'anno in qualità di tutore legale. I documenti sul caso Spears sono secretati dal Tribunale, compreso l'ultimo consulto medico chiesto dal giudice a settembre.

USA Today sottolinea i miglioramenti della pop star in questi anni e si chiede se una continua attenzione mediatica possa essere un bene per Britney.

I promotori del movimento #FreeBritney sostengono che il controllo di James Spears sulla figlia sia totale: si vocifera che addirittura pretenda di decidere come sua figlia dovrà esibirsi o chi dovrà frequentare. Mentre l'uomo smentisce le accuse, sui social è comparso un post di Britney Spears che, secondo i fan, è il modo della pop star per ringraziarli, ma anche in questo caso si tratta solo di supposizioni.