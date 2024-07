Kate Beckinsale ringrazia Britney Spears per averla difesa dagli hater: "Donne che supportano altre donne"

Kate Beckinsale è tornata sui social per ringraziare Britney Spears del bel messaggio che la cantante ha riservato all'attrice per difenderla dagli hater che l'hanno attaccata sul suo account social per i contenuti che pubblica.

La popstar ha elogiato l'attrice per la sua carriera e ha preso le sue difese, suscitando la reazione e la gratitudine di Kate Beckinsale, negli ultimi tempi molto attiva su Instagram con video e foto che non le hanno risparmiato critiche, perché ritenute inappropriate.

Il messaggio

"Avete visto il film Serendipity con Kate Beckinsale? Beh, lasciate che ve lo dica... Se non l'avete visto, dovete assolutamente farlo!!!" ha esordito Spears "Adoro Kate Beckinsale soprattutto perché è di Londra!!!". La cantante ha dichiarato di essere rimasta molto delusa dalle critiche ricevute dalla star di Underworld.

Kate Beckinsale in una scena di Underworld

"Ho realizzato quanto fossero incredibilmente crudeli le persone parlando del suo Instagram, dicendo che ha bisogno di contenuti più appropriati alla sua età. Ha cinquant'anni e ho pensato che fosse proprio tosta per come ha risposto con un mini fiocco nei capelli, sembrando letteralmente una bimba di 4 anni!!!".

Non si è fatta attendere la risposta di Beckinsale, un messaggio di ringraziamento alla popstar:"Le donne che supportano le donne è la mia cosa preferita. Grazie Britney Spears, regina guerriera di tutte le regine, per il tuo post incredibilmente dolce".

Kate Beckinsale lo scorso anno è apparsa sullo schermo nei film di Catherine Hardwicke, la regista di Twilight, Prisoner's Daughter, e di Charlie Day, Fool's Paradise. L'attrice è conosciuta in tutto il mondo principalmente per aver recitato in film come Pearl Harbor,Serendipity - Quando l'amore è magia, Van Helsing, Cambia la tua vita con un click con Adam Sandler, e nella saga di Underworld, nel ruolo della protagonista Selene. Nel 2004, ha recitato nel ruolo di Ava Gardner nel film The Aviator di Martin Scorsese.