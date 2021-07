Britney Spears: "Mel Gibson le disse di convertirsi a Dio", svela l'ex trainer della popstar

In seguito al suo celebre esaurimento nervoso avvenuto nel 2008 Britney Spears, secondo quanto riferito dal suo ex personal trainer, fu contattata da molte persone che cercarono di aiutarla; tra queste c'era anche Mel Gibson: l'attore si presentò alla sua porta e le disse che "la fede poteva salvarla, doveva solo convertirsi a Dio".

Il suo ex personal trainer, nonché migliore amico della Spears, Sean Phillip, in una nuova intervista con il The Sun ha parlato a proposito del trauma vissuto dalla cantante alla fine del 2007, trauma culminato con il suo crollo pubblico e la seguente tutela gestita da suo padre Jamie.

Phillip ha rivelato che dopo che la Spears si è rasata la testa e si è scagliata contro i fotografi, una serie di persone ha contattato la pop star al fine di offrirle aiuto: "Ricordo che Mel Gibson era una di quelle persone, le disse che il cristianesimo l'avrebbe salvata e che sarebbe tornata a Dio. Era tutto così surreale."

Sean, inoltre, sostiene che nei mesi che hanno preceduto il crollo, la Spears era esausta fisicamente e mentalmente e che veniva continuamente drogata dal suo team e dal suo manager. Quando la pop star è collassata al Pure nightclub di Las Vegas durante il capodanno del 2007, il suo team ha cercato di nascondere tutto. Secondo Phillip, quando è svenuta, "il suo manager le ha semplicemente dato una pastiglia di anfetamina per farla tornare cosciente in modo che potesse continuare a cantare".