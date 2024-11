Britney Spears, John M. Chu sul biopic: "La sua storia merita di essere raccontata in modo corretto"

Il regista ha parlato brevemente del biopic sulla popstar che sarà basato sul suo memoir The Woman in Me, pubblicato nel 2023

"La storia di Britney Spears è universale", secondo Jon M. Chu, che prossimamente porterà quella storia nei cinema di tutto il mondo per rivelare il lato più umano della popstar mondiale.

Reduce dal musical Wicked (nelle sale il 21 novembre), Chu ha annunciato l'adattamento per il grande schermo del libro di memorie The Woman in Me, scritto dalla Spears nel 2023. "Rappresenta una generazione di persone cresciute negli anni 2000 e alla fine degli anni '90", ha dichiarato il regista all'Hollywood Reporter parlando della superstar del pop oggi 42enne. "Ha una storia che merita di essere raccontata come si deve", ha aggiunto. "C'è molto di noi in essa".

La Universal Pictures ha annunciato lo scorso agosto di essersi assicurata i diritti del libro della Spears, mentre Chu e il produttore Marc Platt stanno sviluppando l'adattamento cinematografico. Quel giorno la cantante aveva scritto su X (ex Twitter): "Sono entusiasta di condividere con i miei fan che sto lavorando a un progetto segreto con #MarcPlatt. Ha sempre fatto i miei film preferiti... rimanete sintonizzati".

Will & Grace: Britney Spears guest star della serie

Non è stato ancora annunciato alcun casting e, come ha dichiarato Chu, non è ancora stato coinvolto uno sceneggiatore. "Non abbiamo ancora scritto la sceneggiatura", ha confermato. "Ma dopo queste prime fasi, penso che parlerà molto del modo in cui trattiamo le persone, i giovani, le star che pensiamo di possedere, le donne, le madri. Ci sono molte cose che mi piacerebbe esplorare".

Britney Spears attacca Christina Aguilera "sapeva la verità ma ha taciuto"

Per quanto riguarda il suo legame con la Spears, il regista di Crazy & Rich ha dichiarato: "Sono un fan di Britney da molti anni. L'ho vista a uno dei 12 concerti allo Shrine Auditorium. Sono andato a molti dei suoi show e lei è sempre stata una persona che ho ammirato".

Un recente post della Spears, in cui ha taggato lo stesso regista, cosa che ha portato i fan a speculare che la popstar sarà presente nel suo prossimo film, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Chu ha risposto: "Dovreste chiedere a Britney cosa intendeva dire con quel post".