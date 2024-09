La vita di Britney Spears al centro di un biopic? La risposta della popstar

Dopo le voci e le speculazioni in merito ad un ipotetico lungometraggio dedicato al suo percorso di vita e professionale, Britney Spears ha deciso di rispondere attraverso i media, per fare chiarezza sull'argomento così chiacchierato da settimane.

Nei giorni scorsi, Emma Roberts aveva espresso il proprio desiderio di interpretare la popstar in un film, in seguito ai rumor che la indicavano come l'interprete perfetta per il personaggio della cantante in una versione cinematografica.

Biopic sì o no

Dall'inizio di agosto si è parlato spesso sui giornali di un film biografico su Britney Spears prodotto da Marc Platt e diretto da Jon M. Chu, basato sulla sua autobiografia The Woman In Me. Le voci erano state alimentate da un suo messaggio sui social:"Sono felice di condividere con i miei fan che sto lavorando ad un progetto segreto con Marc Platt. Ha sempre realizzato i miei film preferiti, restate sintonizzati".

Britney Spears e Anson Mount in una scena di Crossroads - Le strade della vita

Ora le cose sembrano un po' cambiate perché Britney Spears ha chiarito che il progetto non è un biopic basato sulla sua vita ma una storia musicale; senza specificare nulla della trama, Spears ha confessato che interpreterà un personaggio particolarmente intelligente, con Jon M. Chu coinvolto nel progetto.

L'unica certezza sinora è che The Woman In Me è stato un enorme successo al momento della distribuzione e ha venduto oltre 2,5 milioni di copie soltanto negli Stati Uniti. L'audiolibro, narrato dalla star premio Oscar Michelle Williams e con un'introduzione di Spears, è risultato essere il più venduto nella storia della casa editrice Simon & Schuster.

Nel libro sono contenute diverse rivelazioni personali, alcune piuttosto sconvolgenti come l'aborto vissuto durante la problematica relazione con Justin Timberlake. Difficile, a questo punto, che Emma Roberts possa davvero interpretare Britney Spears nel film, che da biopic pare si sia trasformato in un vero e proprio lungometraggio musicale.