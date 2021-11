Britney Spears attacca Christina Aguilera "sapeva la verità ma ha taciuto"

Britney Spears ha attaccato duramente Christina Aguilera, che durante la sua tutela legale ha taciuto pur sapendo la verità. La cantante ha passato 13 anni sotto la custodia legale del padre e da quando è tornata libera ha deciso di dire cosa pensa di chi tra familiari, manager e anche colleghe, non l'ha sostenuta in questa sua lunga battaglia.

Il rancore di Britney Spears nasce da un video circolato in questi giorni: Christina Aguilera ha sfilato sul red carpet dei Latin Grammy Awards 2021 e quando un giornalista le ha chiesto cosa ne pensasse della fine della tutela legale di Britney Spears. Il manager dell'artista ha provato a scansare la domanda dicendo "No, non risponderemo su quest'argomento stasera. Mi dispiace". Christina ha replicato con un semplice "Non posso, ma sono felice per lei".

Britney Spears ha postato nelle sue Instagram story il video 'incriminato' e nella caption se l'è presa con la collega scrivendo "Adoro e amo chiunque mi abbia supportato... ma rifiutarsi di parlare quando si conosce la verità equivale a mentire! Tredici anni intrappolata in un sistema corrotto e abusante, ed è ancora un argomento difficile da discutere per la gente, perché? Sono io quella che ci è passata!"

La cantante di Toxic ha poi ringraziato Lady Gaga per il suo sostegno, sempre nelle storie di Instagram ha scritto "Grazie a Lady Gaga per aver speso parte del suo tempo per me e aver detto parole così carine. Mi hai fatto commuovere, ti voglio bene".

In realtà anche Christina Aguilera si era espressa in passato a favore di Britney Spears, chiedendo che venisse liberata dalla tutela legale del padre, aveva detto sui social "non possiamo accettare che a qualsiasi donna, o essere umano, che voglia avere il controllo del proprio destino non gli venga permesso di vivere la vita che desidera".