Britney Spears sarà 'molto coinvolta' nel film tratto dalla sua vita

Il regista Jon M. Chu ha parlato del film biografico The Woman In Me che racconterà la vita e la carriera di Britney Spears.

Jon M. Chu, dopo il successo di Wicked, sta iniziando a occuparsi dello sviluppo del film biografico The Woman in Me, che racconterà la storia di Britney Spears.

Il regista ha ora confermato che la popstar sarà coinvolta nel progetto, che verrà prodotto da Universal e può contare inoltre sull'esperienza di Marc Platt.

Lo sviluppo del film sulla popstar

Parlando di Britney Spears, Jon M. Chu ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Tonight: "Sarà molto coinvolta. Non ho ancora iniziato a lavorarci dedicandomi totalmente al progetto, ma lei sarà davvero coinvolta".

Il regista ha aggiunto: "Ho delle idee e dei dettagli relativi all'approccio da avere, ma è davvero, davvero presto".

Jon ha sottolineato: "Ho visto tutte le ipotesi sul casting dei fan, ho visto tutte quelle cose e le tengo sempre in considerazione perché forse c'è una buona idea. Ma dovremo vedere. Capiremo l'approccio del film prima di scoprire chi è giusto per il ruolo. Ma sono aperto a ogni possibilità".

Britney Spears, John M. Chu sul biopic: "La sua storia merita di essere raccontata in modo corretto"

La possibile interprete di Britney

In passato Millie Bobby Brown si era proposta per interpretare Britney Spears nel periodo in cui la cantante non era ancora interessata a concedere i diritti cinematografici della sua vita. Il successo della biografia, con Michelle Williams coinvolta nella versione audio, ha però fatto cambiare idea alla star della musica.

Tra le attrici che i fan sono convinti siano perfette per il ruolo ci sono anche Sydney Sweeney e Sabrina Carpenter, tuttavia per ora è ancora presto per sapere chi diventerà Britney sul grande schermo.