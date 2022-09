Britney Spears non ha più intenzione di cantare dal vivo: "Sono traumatizzata a vita"

Britney Spears sta ancora cercando di riprendersi dalla tutele e, con la didascalia dell'ultimo post della sua pagina Instagram, ha spezzato il cuore di milioni di fan rivelando di essere traumatizzata a vita e annunciando che molto probabilmente non si esibirà mai più dal vivo su un palcoscenico.

"Sono traumatizzata a vita a causa di quello che è successo, sono incazzata e non penso che mi esibirò mai più in futuro", ha spiegato la star. "Sono una persona testarda quando voglio. Dopo la nostra dura battaglia - che abbiamo vinto - per terminare questa tutela, sono stata inondata di domande su cosa farà Britney in futuro".

"La mia risposta è semplice: 'Per la prima volta, in tredici anni, a deciderlo sarà una e una sola persona: Britney'", ha concluso la popstar, la quale ha recentemente pubblicato la sua prima canzone dopo un lungo periodo di pausa: si tratta di una collaborazione con Elton John intitolata "Hold Me Closer".

Nonostante questo glorioso ritorno, Britney Spears ha confessato che con tutta probabilità i suoi giorni da pop star sono finiti per sempre e già ai tempi della sua lotta per la libertà la cantante aveva dichiarato che non si sarebbe mai più esibita se suo padre avesse continuato a gestire la sua carriera. A quanto pare neanche la sua recente vittoria è riuscita a cambiare le cose, anche se i fan sperano che in futuro la star riesca a superare i suoi traumi e a tornare sul palco.