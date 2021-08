Britney Spears, il fan che diventò virale con Leave Britney Alone ha fatto un annuncio importante

Il fan di Britney Spears che divenne virale con il video Leave Britney Alone, ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram di aver iniziato la cura ormonale per la transizione sessuale

La star digitale protagonista del video Leave Britney Alone ha rivelato di essere nel mezzo di una transizione sessuale. Nel 2007, il ragazzo aveva difeso Britney Spears dai ripetuti attacchi di media e paparazzi.

Attraverso un annuncio pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, Cara Cunningham - star del video virale Leave Britney Alone - ha dichiarato di aver iniziato a ricevere la cura ormonale per la transizione sessuale. La fan di Britney Spears ha scritto: "Oggi ho un appuntamento per la terapia ormonale. Attendo questo momento da 33 anni e sono finalmente felice di essere giunta a un luogo del genere che mi consenta di essere chi sono veramente! Ho dovuto nascondere a lungo la mia identità e felicità per evitare di essere respinta e di turbare le persone che frequentavo, tra cui la mia famiglia".

La ragazza ha continuato: "Poi ho capito un'importante verità: chi mi ama per ciò che sono non sarà mai imbarazzato in mia presenza e proverà sempre interesse genuino nei miei confronti. Sono nel mezzo di una transizione sessuale e non devo più scusarmi per ciò che sono. Questo sarà un processo individuale e solitario per il modo in cui avverrà ma sono felice di sapere che sto facendo tutto ciò per me stessa e per ciò di cui avevo bisogno".

Infine, la fan di Britney Spears ha concluso: "Man mano che la transizione andrà avanti, non mi farò più chiamare Chris ma Cara. Crocker non è e non è mai stato il mio vero nome ma solo un nomignolo che mi veniva attribuito quando ricevevo minacce online da adolescente. Ho deciso che non voglio più vivere nella paura!".

A commentare l'annuncio fatto da Cara sono stati in molti e tutti quanti hanno augurato alla ragazza il massimo della fortuna, dandole anche il loro supporto e appoggio. Ferras, ad esempio, ha scritto: "Sono così felice per te! Ti mando tutto il mio amore per questo lungo percorso. E, ciao, Cara!".

Dopo aver pubblicato questo annuncio, Cara ha postato anche un video in cui dice: "Dovrei dormire ma sono così emozionata all'idea dell'appuntamento per la terapia ormonale di domattina!". Rispondendo a un commento transfobico, Cummingham ha spiegato che, sebbene possa essere percepita come un uomo da una qualsiasi persona, il genere sessuale non si limita a una mera questione di "performance".

La ragazza ha scritto: "Non sono una drag queen e il genere sessuale, per me, non è una performance. Fino a poco tempo fa, non mi sentivo sicura a essere una trans nel profondo Sud degli Stati Uniti. Quindi fingevo di essere uomo per non avere occhi puntati su di me. Ragionamenti come i tuoi non aiutano le persone trans, che possono avere stili e pettinature differenti. Le questioni davvero importanti sono quelle relative alla sicurezza e alla sopravvivenza. Vivere con la disforia di genere è molto più complesso di quanto tu possa pensare. Non è detto che l'esterno rispecchi ciò che si prova dentro. Buona giornata e sii sempre rispettoso!".