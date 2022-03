Britney Spears disattiva il suo profilo Instagram

I fan di Britney Spears sono preoccupati per la scomparsa dell'account Instagram della pop star e hanno invaso i social facendo diventare la questione una tendenza su Twitter.

Sembra che Britney Spears abbia disattivato il suo account Instagram e i suoi fan sono rimasti così confusi dopo che la pop star è scomparsa dalla piattaforma social che hanno letteralmente inondato il web di tweet mandando la cantante in tendenza.

A partire da mercoledì 16 marzo l'account di Britney non è stato più trovato su Instagram mentre l'account Twitter della 40enne, che conta quasi 56 milioni di follower, è ancora attivo. La Spears, tuttavia, non ha pubblicato tweet sulla piattaforma da quando si è aperta a proposito di sua sorella Jamie Lynn in un post condiviso il 15 gennaio del 2022.

I fan hanno quindi scelto Twitter per condividere la loro confusione relativa all'assenza della star da Instagram. "BRITNEY COSA È SUCCESSO AL TUO INSTAGRAM" ha scritto un fan, mentre un altro ha chiesto: "Dov'è @britneyspears su @instagram?! Ragazzi, non scherziamo, che cose è successo? Sta bene?".

"Britney Spears ha disattivato il suo account Instagram. Sto disattivando tutti i miei cazzo di social media, è completamente inutile per me a questo punto, cosa li tengo a fare. Mio Dio, non posso vivere senza i suoi video", ha scritto una terza persona, mentre un altro fan ha detto: "Niente ha più senso senza l'account Instagram di Britney Spears??"