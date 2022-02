Britney Spears: un accordo da 15 milioni di dollari per raccontare la sua vita in un libro

La cantante Britney Spears riceverà un compenso stimato in 15 milioni di dollari per raccontare la su vita in un libro.

Britney Spears ha raggiunto un accordo milionario per scrivere la sua autobiografia. La casa editrice Simon & Schuster pagherà infatti ben 15 milioni di dollari per poter avere i diritti della pubblicazione.

La popstar, alcuni mesi fa, aveva finalmente parlato apertamente della situazione che stava affrontando sotto la tutela legale del padre. Britney Spears aveva espresso al giudice della Corte suprema di Los Angeles tutta la sua sofferenza e frustrazione nel non sentirsi libera di vivere la sua esistenza senza il controllo che l'ha contraddistinta negli ultimi 14 anni.

Tra le pagine della sua autobiografia, la reginetta della musica racconterà la sua carriera e dettagli della sua vita privata.

Per ora Britney non ha rilasciato alcun commento all'accordo che potrebbe alimentare alcune polemiche sui social dopo i recenti attacchi pubblici che aveva fatto nei confronti della sorella Jamie Lynn, accusata di aver mentito tra le pagine della sua autobiografia Things I Should Have Said e di volerla sfruttare per ottenere dei benefici economici condividendo dettagli della sua infanzia.