Bring Them Down: Barry Keoghan e Christopher Abbott nella prima foto dopo il recast

Finalmente abbiamo un primo sguardo del recast fatto con Bring Them Down. MUBI ha recentemente condiviso la prima foto ufficiale in cui possiamo vedere Barry Keoghan e Christopher Abbott nel film drammatico, attualmente in lavorazione.

Per chi non lo sapesse Barry Keoghan (celebre per il suo recente recentemente premiato con un BAFTA per la sua interpretazione in Gli spiriti dell'isola) e Christopher Abbott sono entrati nel cast di Bring Them Down in sostituzione di Tom Burke e Paul Mescal, precedentemente coinvolti nella pellicola. Nel cast al loro fianco troviamo anche Colm Meaney, Nora-Jane Noone, Paul Ready e Susan Lynch.

Diretto da Chris Andrews al suo esordio, sappiamo, tramite Deadline, che Bring Them Down racconta la storia di Michael (Christopher Abbott), l'ultimo figlio di una famiglia di pastori che vive con il padre malato Ray (Colm Meaney). Gravato da un terribile segreto, Michael si è isolato dal mondo. Quando un conflitto con il contadino rivale Gary (Paul Ready) e suo figlio Jack (Barry Keoghan) si intensifica, Michael viene trascinato in una devastante catena di eventi che lo costringeranno a confrontarsi con gli orrori del suo passato, lasciando entrambe le famiglie permanentemente segnate.