Briganti: Netflix annuncia l’inizio delle riprese della nuova serie crime-western

Netflix ha appena annunciato l'inizio delle riprese di Briganti, la nuova serie italiana di genere crime-western, composta da 6 episodi, e prodotta da Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos. La sceneggiatura è firmata dai GRAMS*, il collettivo composto da cinque giovani autori, mentre i registi saranno Steve Saint Leger, Antonio Le Fosse e Nicola Sorcinelli.

La serie, ambientata nel Sud Italia di metà Ottocento, è un racconto moderno, epico e ricco d'azione, relativo al fenomeno del brigantaggio. Liberamente ispirato a persone realmente esistite, divenute simbolo della rivoluzione contadina nell'Italia postunitaria, lo show è un racconto corale di una storia di lotta per la libertà degli ultimi.

Tra i protagonisti principali della serie figurano Michela De Rossi nel ruolo di Filomena, Ivana Lotito nel ruolo di Ciccilla, Matilda Lutz nel ruolo di Michelina De Cesare, Marlon Joubert in quello di Giuseppe Schiavone e Orlando Cinque nel ruolo di Pietro Monaco. Nel cast anche: Gianmarco Vettori (Marchetta), Federico Ielapi (Jurillo), Giulio Beranek (Francesco Guerra) e Adriano Chiaramida (Antonio Monaco).

Le riprese di Briganti, serie che sarà disponibile su Netflix a partire dal 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, si terranno in Puglia, tra Lecce, Melpignano, Altamura e Nardò grazie anche al contributo dell'Apulia Film Commission, della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission.