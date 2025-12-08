Bridget Fonda riappare in pubblico: la star di Jackie Brown fotografata a Los Angeles

Bridget Fonda si è da tempo ritirata dal cinema e ogni tanto vengono pubblicate sue foto in pubblico, nelle rare occasioni in cui l'attrice si mostra in situazioni di vita quotidiana, proprio come accaduto nei giorni scorsi.

La star di Jackie Brown è stata immortalata mentre faceva shopping a Beverly Hills, e le sue foto sono presto circolate sui media e social. L'attenzione nei confronti di Fonda è aumentata da quando ha deciso di non tornare più a recitare.

Bridget Fonda fotografata a Beverly Hills

Nelle immagini pubblicate, Bridget Fonda indossa una giacca nera sopra dei pantaloni neri e una t-shirt bianca, con una sciarpa fantasia e una borsa a tracolla nera. I capelli erano racconti a chignon mentre portava degli occhiali trasparenti.

Sorridente, Bridget Fonda è stata fotografata mentre usciva da un negozio con due sacchetti pieni di giocattoli. Già nel 1993, Bridget Fonda accennava alle aspettative nei suoi confronti e alla pressione che lei stessa applicava a sé: "Sto cercando di essere felice con la mia carriera. Penso che dovrei darmi una tregua, ma ho questa voce dentro che mi perseguita. Sai, dovresti fare meglio. Così ogni volta che lavoro, sono frustrata dalla mia incapacità fisica di raggiungere l'immagine mentale che ho in testa" dichiarò Fonda.

La carriera di Bridget Fonda

L'attrice è conosciuta principalmente per i suoi ruoli degli anni '90, prima del ritiro ufficializzato nel 2002. Tra i film più famosi nei quali ha recitato spiccano Il padrino - Parte III, Jackie Brown, Soldi sporchi e Lake Placid.

L'ultimo film per il cinema nel quale ha recitato è Scintille d'amore del 2001, al fianco di Stanley Tucci mentre il film tv Snow Queen del 2002 segna la sua ultima apparizione sullo schermo. Membro di una nota famiglia di attori, tra cui il padre Peter Fonda e la zia Jane Fonda, Bridget Fonda è sposata con il compositore Danny Elfman dal 2003. I due si conobbero quando Elfman fu ingaggiato per le musiche del film di Sam Raimi, Soldi sporchi.