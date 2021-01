Bridgerton: ecco il valore dei gioielli indossati dalle protagoniste della serie tv

L'esperto di gioielli Steven Stone ha esaminato le collane e gli orecchini indossati dalle protagoniste di Bridgerton, stabilendo quale dovrebbe essere il loro valore e quindi la cifra a cui potrebbero essere rivenduti nella vita reale.

Aggiunto in catalogo il giorno di Natale, Bridgerton ha saputo sin da subito conquistare gli utenti Netflix, diventando uno dei titoli più apprezzati degli ultimi tempi. Il successo dello show è riconducibile soprattutto agli intrighi nati tra i protagonisti, nonché al fascino degli interpreti e alla bellezza dei costumi da loro indossati. La costumista Ellen Mirojnick ha creato ben 7.500 costumi per la serie ambientata nella Gran Bretagna del XIX secolo.

Non solo, l'attenzione del pubblico è stata calamitata anche dai gioielli sfoggiati dalle protagoniste nel corso degli episodi. Ora, attraverso OnBuy.com e l'esperto Steven Stone, possiamo scoprire a quanto potrebbero essere rivenduti questi gioielli nella vita reale.

Collana di diamanti in oro bianco di Daphne: 3,8 milioni di euro

Bridgerton: Phoebe Dynevor nella serie Netflix

Non possiamo che cominciare con il gioiello indossato dalla protagonista di Bridgerton, interpretata da Phoebe Dynevor. Una collana in oro bianco che le viene donata dal principe Friedrich (Freddie Stroma) nel quarto episodio. Considerati i cinque diamanti da dieci carati ciascuno che vediamo incastonati nel gioiello, il valore stimato si aggira intorno ai 3,8 milioni di euro.

Collana in oro con diamanti a forma di pera di Daphne: 660.000 euro

Bridgerton: una foto della protagonista della serie

C'è anche un altro gioiello indossato da Daphne all'inizio della serie tv, mentre sbircia al di fuori della carrozza. Supponendo che il diamante principale valga 6 carati, la sofisticata collana costerebbe circa 660.000 € nella vita reale.

Tiara di diamanti in oro bianco di Lady Danbury: 5,5 milioni di euro

Bridgerton: una foto della serie Netflix

Grande interesse è stato poi suscitato dalla splendida tiara indossata da Lady Danbury, personaggio interpretato da Adjoa Andoh. Il gioiello in oro bianco, che secondo Steven Stone conterrebbe diamanti per un totale di circa 100 carati, varrebbe intorno ai 5,5 milioni di euro.

Collana di diamanti marquise in oro bianco di Lady Danbury: 3,3 milioni di euro

Bridgerton: un'immagine della serie Netflix

Oltre alla costosa tiara, Lady Danbury ha anche sfoggiato una collana da ben 300 carati in uno dei tanti balli di Bridgerton. Il valore del gioiello si aggirerebbe intorno ai 3,3 milioni di euro.

Orecchini pendenti con rubino color sangue di piccione della regina: 7,7 milioni di euro

Bridgerton: Golda Rosheuvel in un'immagine della serie prodotta da Shonda Rhimes

Non potevano poi mancare in questo elenco gli orecchini indossati dalla regina Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, interpretata da Golda Rosheuvel. Anche solo la composizione dei gioielli fa ben capire quanto questi sarebbero estremamente rari nella vita reale, poiché quella tipologia di rubino rosso rappresenta una delle gemme più ricercate al mondo. Ecco spiegato il motivo per cui Steven Stone ritiene che gli orecchini valgano circa 7,7 milioni di euro.

Collana di diamanti in oro di Marina: 1,6 milioni di euro

Bridgerton: il cast della serie

Steven Stone ha poi parlato della collana indossata dalla giovane Marina, che in Bridgerton viene interpretata da Ruby Barker. Il gioiello in questione, sfoggiato in occasione del ballo di Danbury, potrebbe essere rivenduto nella vita reale a circa un milione e mezzo di euro.

Collana con farfalle in oro giallo e turchese di Portia: 27.000 €

Bridgerton: un'immagine della serie Netflix

Infine, riportiamo il valore relativo alla collana indossata in Bridgerton da Portia Featherington, la donna interpretata da Polly Walker. A lei è stato affidato un gioiello decisamente più economico rispetto a quelli sopracitati. La collana con le farfalle turchesi costerebbe infatti intorno ai 27.000 euro.