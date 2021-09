Bridgerton: Regé-Jean Page esce dalla chat di gruppo della serie dopo aver rinunciato alla seconda stagione

Regé-Jean Page ha ufficialmente lasciato la chat di gruppo di Bridgerton, dopo aver annunciato che non prenderà parte alla seonda stagione della serie Netflix.

Regé-Jean Page ha ufficialmente abbandonato la chat di gruppo Bridgerton: dopo aver deciso di non riprendere il ruolo di Simon Basset, il duca di Hastings, nella seconda stagione del dramma di Netflix, l'attore 31enne si è volontariamente rimosso dal gruppo WhatsApp del cast, secondo quanto ha rivelato lui stesso durante un'intervista di GQ.

Bridgerton: una foto della serie Netflix

"L'universo si è espanso. Quindi non sono più nella chat", ha spiegato l'attore britannico, aggiungendo: "Sono uscito io, silenziosamente e rispettosamente. Non volevo metterli in una situazione imbarazzante: prima o poi sarebbero stati costretti a cacciarmi".

Regé-Jean ha rivelato anche che l'uscita dopo la prima stagione, sebbene scioccante per molti, era sempre stata in programma. Quando l'attore si è unito al progetto, infatti, ha firmato un contratto di un anno: secondo il documento se ne sarebbe dovuto andare alla fine della prima stagione, una volta terminata la storia di Simon.

Bridgerton: una foto della protagonista della serie

Phoebe Dynevor, che ha interpretato l'interesse amoroso di Simon, Daphne Bridgerton, ha detto di aver ricevuto l'avviso dell'abbandono della sua co-star prima dell'annuncio pubblico di Netflix e Shondaland. Sebbene Page sia uno dei personaggi preferiti dai fan, Dynevor ha sottolineato che il suo personaggio ha un ruolo minore man mano che la trama dello show va avanti. Come i romanzi di Julia Quinn, da cui Chris Van Dusen ha adattato la serie, ogni stagione di Bridgerton è incentrata sul corteggiamento di una coppia diversa.

La seconda stagione di Bridgerton sposterà la sua attenzione da Simon e Daphne ad Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley), seguendo quanto accade nel secondo romanzo della Quinn. La nuova stagione introdurrà anche nuovi membri del cast: Rupert Evans, Charithra Chandran, Rupert Young, Shelley Conn e Calam Lynch.