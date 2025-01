Bridgerton 4 protagonista dell'evento di San Valentino di Netflix con Luke Thompson e Yerin Ha

La serie Bridgerton sarà al centro di un fan event organizzato, come gli anni precedenti da Netflix, per celebrare San Valentino.

I protagonisti della stagione 4, Luke Thompson e Yerin Ha, saranno coinvolti nell'appuntamento organizzato in collaborazione con Shondaland.

L'appuntamento di San Valentino targato Bridgerton

La piattaforma di streaming ha annunciato che l'evento annuale è diventata una tradizione di Bridgerton e i fan potranno festeggiare la giornata, dando spazio al romanticismo e alla gioia. Il 14 febbraio si potrà quindi assistere a una conversazione condotta da Golda Rosheuvel, interprete della Regina Carlotta, insieme alle star Luke Thompson e Yerin Ha, e alla showrunner Jess Brownell.

L'evento è in programma a Londra e regalerà anche qualche notizia in anteprima sulla stagione 4 della serie.

I fan potranno seguire l'evento in streaming live sui siti di Tudum e Shondaland il 14 febbraio, dopo essersi registrati sul sito https://netflixtudum.brandlive.com/Bridgerton-Fan-Celebration/

Cosa racconterà la stagione 4

Al centro dei futuri episodi ci sarà Benedict, che non sembra intenzionato a sistemarsi fino a quando incontra un'affascinante giovane che attira la sua attenzione a un ballo in maschera organizzato da sua madre.

Le riprese della quarta stagione si stanno svolgendo nel nuovo backlot degli Shepperton Studios. Il set riprodurrà l'architettura georgiana e della Reggenza, tra cui case, edifici, Mayfair Street e altro ancora. Il nuovo capitolo della storia, che sarà composto da otto episodi, è diretto da Jess Brownell. La serie, tra i grandi successi di Netflix, è prodotta esecutivamente da Brownell, Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen.