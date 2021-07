Bridgerton 2, Netflix sospende le riprese dopo un altro caso di Covid

Le riprese della seconda stagione di Bridgerton, una serie Netflix basata sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nel mondo dell'alta società londinese durante la Reggenza inglese, sono state sospese, a causa di un altro caso di Covid, per un periodo di tempo indefinito.

Bridgerton: Phoebe Dynevor in una scena della serie Netflix

Inizialmente si pensava, come riportato da alcune testate giornalistiche, che le riprese del grande successo di Netflix sarebbero riniziate entro 24 ore dopo che il membro della troupe era stato messo in isolamento e tutti coloro che erano entrati in contatto con lui erano stati testati per il virus.

Non è chiaro se questa volta si sia contagiato un membro del cast o della troupe, in ogni caso anche il secondo soggetto è stato prontamente messo in isolamento. La produzione della seconda stagione è iniziata a maggio a Londra e Phoebe Dynevor, a differenza di Rege-Jean Page, tornerà a recitare nel ruolo di Daphne Basset, Duchessa di Hastings.

Bridgerton: Phoebe Dynevor insieme a Regé-Jean Page in una scena della serie Netflix

La prima stagione di Bridgerton è stata estremamente popolare, diventando la più famosa serie Netflix di sempre, totalizzando un record di 82 milioni di famiglie di spettatori in tutto il mondo; lo show, all'inizio di questa settimana, è stato anche nominato per dodici Emmy Awards.