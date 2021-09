Bridgerton 2: le foto ufficiali della famiglia Sharma e il video del panel con i protagonisti

Bridgerton 2 arriverà su Netflix nel 2022 e online sono state condivisi le prime foto ufficiali, in cui debutta la famiglia Sharma, e il video del panel con i protagonisti organizzato per l'evento in streaming TUDUM che si è svolto il 25 settembre.

Nel filmato si vedono Simone Ashley, Jonathan Bailey, Charithra Chandran e Nicola Coughlan parlare del successo ottenuto dalla serie e parlare dell'esperienza vissuta avvicinandosi alla seconda stagione e sul set.

La seconda stagione di Bridgerton ha come protagonista Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) alla ricerca dell'amore; in una delle immagini rilasciate lo si vede coinvolto in una conversazione con Kate Sharma (Simone Ashley).

La famiglia Sharma comprende anche Edwina Sharma (Charithra Chandran) e Lady Mary Sharma (Shelley Conn) che si uniscono ai protagonisti della seconda stagione, presenti in una delle immagini rilasciate insieme a Lady Danbury (Adjoa Andoh).

Bridgerton: una foto dei protagonisti

Bridgerton: Anthony Bridgerton e Kate Sharma

Bridgerton: una foto della famiglia Sharma

I nuovi personaggi saranno:

Kate Sharma che è testarda e furba. Il suo spirito acuto e la sua natura indipendente la rendono unica nel mercato matrimoniale del 1814, all'interno del quale spera di trovare il vero amore per sua sorella minore, Edwina.

Edwina Sharma che, seguendo l'esempio di sua sorella maggiore, è diventata la perfetta debuttante, di natura gentile e molto affascinante. È giovane e ingenua, ma sa comunque quello che vuole: un vero matrimonio d'amore.

Mary Sharma era la figlia di un conte, ma ha rinunciato al suo titolo per scappare con il suo vero amore: un mercante. Lo scandalo che ne è seguito ha reso Mary un'estranea al suo ritorno nella società londinese per il debutto delle sue figlie.