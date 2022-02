Bridgerton 2: nuove foto e dettagli sul coinvolgimento di Phoebe Dynevor

Phoebe Dynevor ha parlato di Bridgerton 2, di cui sono state condivise due foto inedite, spiegando come sarà coinvolta Daphne.

Bridgerton 2 dovrà fare i conti con l'assenza di Regé-Jean Page, mentre Phoebe Dynevor sarà coinvolta nei nuovi episodi, che debutteranno il 25 marzo in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo, di cui Entertainment Weekly ha condiviso nuove foto.

Il cratore della serie prodotta da Shonda Rhimes ha spiegato la situazione che caratterizzerà la seconda stagione del progetto.

Bridgerton 2: una nuova foto dei protagonisti

Chris Van Dusen, parlando del ritorno di Bridgerton, ha infatti spiegato: "Daphne rimane una parte vitale della nostra storia. Ora è una moglie devota e, ovviamente, è ancora una sorella leale nei confronti dei suoi sette fratelli. Si tratta un po' del contrario rispetto alla dinamica della prima stagione, in cui Anthony si intrometteva negli affari di Daphne. Ora è Daphne a farlo".

Bridgerton 2: Jonathan Bailey in una nuova foto

Phoebe Dynevor ha aggiunto: "Daphne è dicentata l'adulta della famiglia. Ha trovato ciò che stava cercando: ha avuto un bambino, è una moglie e una madre. C'è una vera sicurezza e maturità in lei in questa stagione. Ora è lei che sta gestendo la famiglia perché è quella che si è sistemata. Lei è la roccia dei fratelli e delle sorelle, ed è qualcosa di bello da interpretare. Daphne guida per quanto riguarda il fatto che sa cosa è l'amore, cosa significa e cosa significa il matrimonio, e sta cercando di passare quella conoscenza ad Anthony".

Il personaggio interpretato da Jonathan Bailey si ritroverà così alle prese con la sorella, in grado di empatizzare con le persone intorno a lei e notare i punti deboli degli altri, proprio come accaduto con Simon.

I protagonisti, inoltre, potranno trascorrere del tempo nella casa di campagna della famiglia, facendo emergere un po' di più la loro capacità di divertirsi e assaporare un po' di più la libertà.