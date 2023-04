Bret Easton Ellis trasformerà il suo romanzo The Shards in una serie per HBO

Un serial killer minaccia un gruppo di studenti di una scuola superiore per ricchi nella Los Angeles del 1981; il nuovo romanzo di Bret Easton Ellis, The Shards, diventa una serie tv per HBO.

Bret Easton Ellis si prepara a portare il suo nuovo romanzo The Shards sul piccolo schermo. Lo scrittore adatterà la storia in una serie tv drammatica per HBO, come rivela Deadline. Lo scrittore firmerà la sceneggiatura insieme a Nick Hall e Brian Young.

The Shards segue un gruppo di privilegiati compagni di liceo di Los Angeles mentre un serial killer colpisce la città. La storia, ambientata nel 1981, ha dato vita a un podcast uscito l'anno scorso su Patreon.

Il diciassettenne Bret frequenta l'ultimo anno dell'esclusivo liceo di Buckley quando arriva un nuovo studente con un passato misterioso. Robert Mallory è brillante, bello, carismatico e nasconde un segreto a Bret e ai suoi amici, anche se entra a far parte della loro ristretta cerchia. L'ossessione di Bret per Mallory è pari solo alla sua preoccupazione sempre più inquietante per il Trawler, un serial killer a piede libero che sembra avvicinarsi sempre di più a Bret e ai suoi amici, schernendoli - Bret in particolare - con minacce grottesche e terribili atti di violenza locale. Le coincidenze sono inquietanti, ma sono anche filtrate attraverso l'immaginazione di un adolescente le cui doti stanno per renderlo una delle rivelazioni letterarie più esplosive della sua generazione. Può fidarsi dei suoi amici, o della sua stessa mente, per spiegare il pericolo in cui sembra trovarsi? Contrastato dal mondo e dai suoi stessi desideri innati, sballottato da malsane fissazioni, precipita nella paranoia e nell'isolamento mentre il rapporto tra il Trawler e Robert Mallory va inesorabilmente verso una collisione.

Il libro ricorda altre opere del canone di Bret Easton Ellis, in particolare Meno di zero, che è stato trasformato in un film del 1987 con Robert Downey Jr, Andrew McCarthy e Jami Gertz.