Brendan Fraser sarà il protagonista del film Rental Family

Brendan Fraser ha trovato il suo prossimo progetto: Rental Family, un nuovo film diretto da Hikari, che ha recentemente realizzato Beef.

Il progetto è in fase di sviluppo fin dal 2019 e sarà realizzato grazie alla collaborazione di Sight Unseen Productions.

I primi dettagli del film

Hikari ha scritto la sceneggiatura di Rental Family insieme a Stephen Blahut.

Al centro della trama c'è un attore in crisi che vive a Tokyo, dove viene assunto testimonial di un'attività gestita da una famiglia giapponese che si occupa di affitti, situazione che lo porta a compiere un inaspettato percorso di auto scoperta attraverso i ruoli che ha nella vita degli altri.

Le riprese del film con Brendan Fraser inizieranno questa primavera in Giappone.

L'attore, dopo l'Oscar vinto con il film The Whale diretto da Darren Aronofsky, è apparso anche con una breve parte in Killers of the Flower Moon, in cui interpreta l'avvocato del ricco William Hale, W.S. Hamilton, che compare sullo schermo per circa sette minuti esprimendosi con un pesantissimo accento del Sud e urlando improvvisamente mentre difende il suo assistito.

La sua performance ha però diviso gli spettatori, con alcuni che hanno criticato duramente la sua performance, arrivando a divertirsi paragonandolo all'uomo dello spot Kool-Aid, popolare bevanda americana, o chiedendo alla montatrice Thelma Schoonmaker di eliminarlo o addirittura all'Academy si riprenda l'Oscar per The Whale per assegnarlo a Colin Farrell.