Breaking Bad, AMC disponibile ad altri spinoff: "La porta è sempre aperta"

Breaking Bad è una delle serie che hanno maggiormente segnato l'immaginario collettivo. Chi non si è affezionato - almeno per qualche momento - al cammino di Walter White e di Jesse Pinkman? Nel corso di un'intervista con Variety, il boss di AMC ha dichiarato di tenere sempre la porta aperta per eventuali spinoff legati al mondo dello show.

Queste parole, ovviamente, stanno facendo la gioia dei fan. Secondo quanto rivelato da Dan McDermott, al momento, AMC non ha alcun piano relativo a una terza installazione legata all'universo di Breaking Bad. Nonostante ciò, però, le porte rimarranno sempre aperte. McDermott ha dichiarato: "Se potessi fare qualsiasi cosa per incoraggiare Vince e Peter a proseguire quest'universo, la farei!".

Il boss di AMC ha proseguito: "Dovreste rivolgervi a loro. Per me, la porta continua a essere sempre aperta. Non vedo l'ora che mi squilli il telefono e che Vince, Peter e gli amici di Sony mi diano buone notizie!".

In una precedente intervista rilasciata a Deadline in occasione della promozione della première di Better Call Saul, Gould sembrava desideroso di tenere aperta la porta a un possibile ritorno a questo lavoro, dichiarando: "Amo questi personaggi, amo questo mondo. Forse un giorno... Ma personalmente ho intenzione di prendermi una piccola pausa da quel mondo e provare qualcos'altro, solo per dimostrare che posso farlo". Gilligan ha aggiunto: "Penso che questa sia anche la mia risposta. Ci sono ancora storie da raccontare, ma non si tratta di provare qualcosa al mondo, ma di provare qualcosa a sé stessi. Spero che qualcuno voglia comprare e realizzare la cosa su cui sto lavorando".

Alla fine di tutto, questo universo di personaggi e crimini comprenderà 123 episodi televisivi in 12 stagioni di due diversi show, più il film originale Netflix El Camino: A Breaking Bad Movie, e 51 nomination totali ai Primetime Emmy tra Breaking Bad e Better Call Saul. Il primo ne ha vinti 12, compresi due premi come miglior serie drammatica, mentre il secondo non ha ancora vinto alcun Emmy.