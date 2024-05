Breakfast Club, Molly Ringwald racconta di essere stata 'sfruttata durante i primi anni di carriera'

Tra le attrici più in voga negli anni '80, Molly Ringwald ha partecipato all'ultima puntata del podcast WTF di Marc Maron, e ha ripercorso alcune fasi salienti della propria carriera, sottolineando di essersi sentita sfruttata da Hollywood durante i primi anni di carriera. L'attrice ha approfondito il tema del cinema anni '80 e del suo sguardo che nel corso dei decenni è profondamente cambiato.

"Sono stata sfruttata" ha raccontato Ringwald "Non puoi essere una giovane attrice a Hollywood senza avere predatori intorno. Ho usato il mio incredibile istinto di sopravvivenza e un super-io piuttosto grande per trovare un modo per proteggermi ma sì, può essere angosciante" ammette la star di Breakfast Club e Sixteen Candles - Un compleanno da ricordare.

Uno sguardo differente

Ora è sua figlia che sta cercando di inserirsi a Hollywood e Ringwald non nasconde la propria preoccupazione:"Ho una figlia di vent'anni che ora sta iniziando la stessa professione, anche se ho fatto tutto il possibile per convincerla a fare qualcos'altro, ed è difficile". Lo stesso sguardo di Molly Ringwald rispetto ai suoi successi ora, all'età di 56 anni, è differente rispetto al passato.

"Penso che, come tutti dicono e credo sia vero, i tempi erano diversi e ciò che era accettabile allora sicuramente non è accettabile ora e non avrebbe dovuto esserlo nemmeno allora. Ma questo è il modo in cui andavano le cose. Ora mi sento in maniera molto diversa rispetto a quei film, ed è una posizione difficile per me, perché ci sono molte cose che mi piacciono di loro".

Molly Ringwald ha cambiato opinione in particolare su Breakfast Club, cult di John Hughes:"C'è molto che amo del film ma ci sono elementi che non sono invecchiati bene, come il personaggio di Judd Nelson, John Bender, che di fatto molesta sessualmente il mio personaggio. Sono felice che possiamo guardare a questo e dire che le cose sono veramente diverse ora". Breakfast Club racconta la storia di cinque ragazzi nel 1984, che vengono costretti a rimanere chiusi in biblioteca per punizione un sabato pomeriggio.