Mondiali 2026: Brasile-Giappone oggi in TV e streaming, orario e dove vederla

Brasile-Giappone apre il programma di oggi dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Tutte le informazioni sul match: orario, probabili formazioni, diretta TV e streaming e dove vedere le altre partite in calendario.

Prosegue la fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. Questa sera, lunedì 29 giugno, alle ore 19:00 italiane, l'Houston Stadium ospita uno dei sedicesimi di finale più attesi del torneo: di fronte il Brasile di Carlo Ancelotti e il Giappone di Hajime Moriyasu, in una sfida senza appello che mette in palio il pass per gli ottavi di finale.

La Seleção arriva all'appuntamento dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo C, mentre i Samurai Blue hanno conquistato il secondo posto nel Gruppo F. Chi passerà il turno affronterà agli ottavi la vincente della sfida tra Costa d'Avorio e Norvegia.

Brasile-Giappone, le ultime dai campi

Il primo paragrafo di questa fase a eliminazione diretta ci mette subito davanti a un classico testa a testa intercontinentale. Il Brasile, arrivato fin qui con i favori del pronostico e la consueta pressione di un'intera nazione sulle spalle, deve dimostrare di aver registrato i meccanismi difensivi per non farsi sorprendere.

Dall'altra parte c'è il Giappone: la selezione asiatica ha ampiamente dimostrato negli ultimi anni di saper interpretare le partite secche con una disciplina tattica ferrea e ripartenze micidiali, e punta a firmare quello che sarebbe uno sgambetto clamoroso.

Daichi Kamada

Carlo Ancelotti si affida al collaudato 4-3-3 visto nella fase a gironi. Davanti ad Alisson dovrebbero agire Vanderson, Marquinhos, Beraldo e Guilherme Arana. In mediana spazio a Bruno Guimarães, Joelinton e Lucas Paquetá, mentre in attacco Vinicius Junior e Rayan dovrebbero affiancare Matheus Cunha, con Raphinha ancora non al meglio. Nel Giappone, Hajime Moriyasu dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Suzuki tra i pali, Tomiyasu guida la difesa, mentre Kubo è recuperato ma dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. Probabili formazioni

Brasile (4-3-3): Alisson; Vanderson, Marquinhos, Beraldo, Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Joelinton, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Itakura, Tomiyasu, Machida; Sugawara, Endo, Morita, Mitoma; Doan, Kamada; Ueda. All. Moriyasu.

Dove vedere Brasile-Giappone e gli altri match della giornata in tv e streaming

Brasile-Giappone, calcio d'inizio alle ore 19:00 italiane (le 12:00 locali) all'NRG Stadium di Houston in Texas sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay telecronisti Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni. Il match sarà visibile anche su DAZN per gli abbonati, raccontata da Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

La giornata dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 propone altri due incontri: