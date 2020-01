Bradley Cooper, Irina Shayk sulla fine della storia d'amore: "Senza di lui a volte è difficile"

Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati nel 2019 dopo quattro anni insieme e la modella ha ora parlato della fine della storia d'amore in un'intervista rilasciata all'edizione britannica di Vogue.

La star della moda ha ammesso di ritrovarsi alle prese con un nuovo periodo della sua vita ed è grata del tempo trascorso con il padre di sua figlia, Lea De Seine: "Penso siamo stati davvero fortunati ad avere questa esperienza insieme. La vita senza B è qualcosa di nuovo. Trovare un equilibrio tra essere una madre single e una madre che lavora e si mantiene economicamente è difficile. Credetemi, ci sono giorni in cui mi sveglio e penso 'Oh mio dio, non so cosa sto facendo, sto andando in mille pezzi'".

Parlando della sua storia con Bradley Cooper, Irina Shayk ha quindi aggiunto che tra di loro non c'è alcun rancore: "Penso che in tutte le buone relazioni si porti il meglio e anche il peggio di se stessi, è semplicemente la natura degli esseri umani. Due persone grandiose non diventano per forza un'ottima coppia".

La modella ha inoltre aggiunto che il suo atteggiamento quando finisce un rapporto non è sempre dei migliori: "Se qualcuno esce dalla mia vita, è davvero fuori e taglio tutti i ponti, capite? Penso che alcune persone siano spaventate da questa freddezza. Penso inoltre che molte persone sappiano che sotto c'è una brava e dolce persona che piange durante le interviste".