Brad Pitt e la sua lotta contro l'alcolismo dopo il divorzio: "Mi ero spinto troppo oltre"

Brad Pitt racconta del suo problema con l'alcol e le droghe, una dipendenza contro la quale ha lottato molto.

Già nel 2017 l'attore aveva confermato a GQ di aver chiuso con l'alcol, con il quale aveva problemi fin dai tempi del college. Ora Brad Pitt si confessa al New York Times, raccontando la sua rinascita dopo il divorzio con Angelina Jolie e affermando di essere arrivato troppo oltre con l'alcol: "Ero andato troppo oltre, quindi ho affrontato la mia dipendenza dal bere"

Ad Astra: una scena con Brad Pitt

Proprio dopo il divorzio, causato anche dalle sue dipendenze dall'alcol e dalla droga, il fascinoso attore di Hollywood ha combattuto la sua battaglia più dura, decidendo di entrare in un gruppo di recupero che lo ha aiutato molto soprattutto nel raccontare i lati più brutti di sè: "Un gruppo di soli uomini che mi hanno stupito per il modo in cui mettevano in mostra la loro vulnerabilità, messi al loro agio da questo spazio protetto in cui nessuno giudica nessuno. E' stato davvero liberatorio poter esporre i lati brutti di te. C'è un grande valore in questo"

Pian piano, Brad Pitt è riuscito a tirare fuori tutti i suoi problemi, in un periodo di certo non facile della sua vita: "A quel tempo stavano accadendo cose nella mia famiglia, mettiamola così. Il fatto è che tutti noi sopportiamo molto dolore, sofferenza e abbandono. Trascorriamo la maggior parte del nostro tempo a nascondere tutto ciò ma resta sempre lì, dentro di te. E prima o poi devi aprire quelle scatole"

Dopo queste sedute terapeutiche, Brad Pitt è tornato a una nuova vita, più forte che mai e pronto a ulteriori sfide. Da poco, l'attore è stato al Festival del Cinema di Venezia per presentare il film Ad Astra di James Gray, che arriverà nelle sale il 26 settembre.