Brad Pitt, per i suoi 58 anni un compleanno low profile e la speranza di un 2022 migliore

Una risorsa ha rivelato a PEOPLE le speranze che Brad Pitt ha per il 2022: con il compimento di 58 anni, l'attore spera in un'annata più positiva della precedente.

Nonostante sia un divo, Brad Pitt ha desideri umani e non festeggerà il suo 58esimo compleanno dandosi alla pazza gioia ma mantenendo un basso profilo e sperando in un 2022 più sereno.

Una risorsa ha rivelato a PEOPLE le speranze che Brad Pitt ha per il prossimo anno e quello che farà per festeggiare il suo compleanno. A proposito del compimento dei 58 anni del protagonista di Ad Astra, la risorsa ha raccontato: "Vuole mantenere un basso profilo. Non farà niente di che, al massimo uscirà nel week-end. Lui è davvero una persona tranquilla. La fine dell'anno, poi, lo porta sempre a riflettere e considerare la sua situazione".

Il 2021 di Brad Pitt è stato assai impegnativo: l'attore, infatti, ha girato due nuovi film con Sandra Bullock ed è stato protagonista di una battaglia legale con Angelina Jolie per la custodia dei loro sei figli. La risorsa ha dichiarato: "Il 2021 è stato veramente una sfida per tutti quanti, a maggior ragione per lui. Girare film in un periodo del genere è davvero complesso. A proposito dell'affidamento dei figli, lui prova a rimanere tranquillo, a ragionare sui singoli scalini e a sperare in un nuovo anno migliore. La situazione con i bambini fa davvero schifo. Lui li ama più di qualsiasi altra cosa ma le tempistiche vanno rispettate".

Per fortuna, Brad Pitt è davvero ben voluto e supportato dai suoi amici. A questo proposito, la risorsa ha rivelato: "Brad è amato in modo davvero genuino e ha un gruppo di persone che lo supportano con affetto estremo". A gennaio 2020, durante il discorso di ringraziamento del Maltin Modern Master Award al Santa Barbara International Film Festival, Pitt ha scherzato sulla sua età e ha detto: "Notti del genere mi fanno sentire vecchio. Ormai non posso più girare di notte e sono grato di avere uno stunt. Però, in occasioni del genere, guardo al mio passato e mi sento davvero fortunato. Ho avuto modo di lavorare con persone straordinarie. Sono grato di questo aspetto del mio lavoro".

Durante una chiacchierata con Esquire dello scorso settembre, Brad Pitt ha rivelato: "Beh, più invecchi più ami il comfort. Rientra nell'ordine delle cose".