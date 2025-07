Brad Pitt, la parrucca di Cliff Booth fa impazzire il web: il nuovo look nel sequel divide i fan

Dopo il successo di C'era una volta a... Hollywood, Brad Pitt è pronto a tornare nei panni di Cliff Booth, ma il suo nuovo look per il sequel ha già acceso il dibattito sul web. L'attore è stato avvistato nei giorni scorsi sul set a Los Angeles, dove ha sfoggiato una parrucca bionda che ha lasciato di stucco i fan, tanto da far diventare "Brad Pitt wig" una delle tendenze del momento sui social.

Il look biondo spettinato di Brad Pitt spiazza il pubblico

Pitt, premio Oscar per il ruolo originale di Booth, è apparso con un outfit molto simile a quello che i fan ricordano: camicia hawaiana gialla, jeans blu e immancabile stuzzicadenti. Ma è proprio la parrucca - lunga, bionda e visibilmente artificiale - a catalizzare l'attenzione. A differenza dei suoi capelli naturali nel film del 2019, questo nuovo dettaglio estetico ha diviso l'opinione pubblica: se da un lato c'è chi ha esclamato "Fantastico!", dall'altro c'è chi ha storto il naso, definendolo un dettaglio da sistemare in post-produzione.

First images of Brad Pitt as Cliff Booth in the upcoming movie "The Continuing Adventures Of Cliff Booth". pic.twitter.com/aLkkvbyheq — vi ???? (@itshighart) July 29, 2025

Il nuovo progetto si intitola Le avventure di Cliff Booth e, pur nascendo dalla penna di Quentin Tarantino, sarà diretto da David Fincher. Si tratta di un cambio interessante rispetto allo stile originale, ma che potrebbe portare il personaggio di Pitt in una direzione completamente nuova. Il film si ispira anche al romanzo scritto dallo stesso Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood: A Novel, e potrebbe approfondire ulteriormente la figura enigmatica di Cliff Booth, ex stuntman dal passato oscuro.

Un sequel inatteso nato da un progetto abbandonato

Questa nuova pellicola prende forma dopo che Tarantino ha messo da parte The Movie Critic, sceneggiatura ambientata negli anni '70 che avrebbe dovuto chiudere la sua carriera da regista. Lo stesso Tarantino ha dichiarato di voler prendersi una lunga pausa dalla regia per dedicarsi alla famiglia, lasciando quindi il testimone creativo a Fincher per questo spin-off/sequel del suo universo narrativo.

Al momento, The Adventures of Cliff Booth è ancora in fase di sviluppo e non è stata comunicata una data d'uscita ufficiale. Tuttavia, la sola presenza di nomi come Brad Pitt, David Fincher e Quentin Tarantino ha già sollevato l'entusiasmo del pubblico e alimentato aspettative altissime. Il film promette di essere uno dei titoli più discussi dei prossimi anni, e se la parrucca è solo il primo indizio, ne vedremo sicuramente delle belle.