Brad Pitt ha smesso di bere dopo la rottura con Angelina Jolie: "Avevo bisogno di ricominciare da capo"

Brad Pitt ha partecipato come ospite al podcast Armchair Expert condotto da Dax Shepard, in cui entrambi hanno parlato del momento in cui si sono conosciuti, ad una riunione degli Alcolisti Anonimi.

La star di F1 ha definito il programma degli AA una cosa incredibile e ha sottolineato come abbia deciso di iniziare questo percorso dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie.

Brad Pitt ha detto addio all'alcol

"Ho pensato fosse qualcosa di straordinario: uomini che condividevano le loro esperienze, le loro debolezze, gli errori, i desideri, le sofferenze, e anche tanto umorismo. L'ho trovato davvero un momento speciale" ha confessato Pitt.

Tom Cruise e Brad Pitt alla première di F1

L'attore stava vivendo un periodo particolarmente complicato:"Ero praticamente in ginocchio, e pronto ad aprirmi completamente" ha detto a Shepard "Stavo cercando qualsiasi cosa, chiunque. Qualsiasi cosa qualcuno mi proponesse. Era un momento duro. Avevo bisogno di un reset. Dovevo svegliarmi, sul serio, in alcune aree della mia vita. E ha significato molto per me".

La rinascita di Brad Pitt e il nuovo progetto al cinema

"Quando metto il piede nel merda, sono piuttosto bravo a prendermi la responsabilità e ad ammetterlo. E ora è come se fossi in missione per capire: 'Cosa ci faccio con questo? Come posso rimediare? E fare in modo che non succeda di nuovo?'" ha concluso l'attore.

Brad Pitt e il resto del cast in una scena di F1

Brad Pitt tornerà domani al cinema in Italia con F1, diretto e co-prodotto da Joseph Kosinski, in cui interpreta l'ex campione di Formula Uno Sonny Hayes, al fianco di Damson Idris, Callie Cooke, Javier Bardem e Kerry Condon, con la partecipazione di alcune vere star della F1 come Lewis Hamilton, Max Verstappen, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Valtteri Bottas.