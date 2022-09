Brad Pitt rivela un film mai andato in porto con Sandra Bullock

Brad Pitt ha deciso di aprirsi per la prima volta riguardo un film che aveva in programma di fare con Sandra Bullock, poi mai venuto alla luce. L'attore ha rivelato in un'intervista per British Vogue che i due avrebbero dovuto interpretare una coppia divorziata di presentatori della rete televisiva QVC.

Bullet Train: un'immagine di Brad Pitt

"Non avrei saputo come farlo, a meno che non fosse stata una commedia. In realtà, Sandy [Sandra Bullock] e io abbiamo provato a sviluppare tutta un'idea di una moglie e marito, i quali erano venditori di successo di QVC, ma stavano p er divorziare, si odiavano, e si insultavano in onda mentre vendevano cose... questo è tutto ciò che avevamo pensato".

Sfortunatamente per i fan delle due star di Hollywood, la commedia non è mai andata in porto, ma Brad Pitt e Sandra Bullock hanno comunque avuto modo di lavorare insieme in altri progetti.

Bullet Train, la recensione: Brad Pitt guida un vagone di star, cadaveri, pallottole e puro divertissement

Solo nel 2022 possiamo infatti vederli in The Lost City e in Bullet Train. Nel primo film la Bullock interpreta Loretta Sage, un'autrice di romanzi di successo, ma depressa, mentre Pitt veste i panni di Jack Trainer, un uomo d'azione. Nella seconda pellicola l'attore è il protagonista assoluto, un mercenario in crisi, mentre la donna è Maria Bettle, il suo contatto e gestore.