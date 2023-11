Brad Pitt: il figlio Pax lo definisce 'uno str***o e una persona terribile' in un post del 2020

Il figlio di Brad Pitt ha definito il padre 'uno str***o e una persona terribile' in un post del 2020, accusandolo di aver 'trasformato la vita della famiglia in un inferno'.

Pax, uno dei figli di Brad Pitt, ha definito l'attore "uno stronzo di prima categoria" e "un essere umano fottutamente orribile" in un post pubblicato sui social media in occasione della Festa del Papà. Pitt, 59 anni, condivide sei figli con l'ex moglie Angelina Jolie: Maddox, 22 anni, e Pax, 19 anni, le figlie Zahara, 18 anni, e Shiloh, 17 anni, e i gemelli Vivienna e Knox, 15 anni.

Pax ha attaccato l'attore di Fight Club attraverso una foto diffusa sul suo account privato di Instagram tre anni fa, secondo quanto riportato da un articolo di MailOnline. "Buona Festa del Papà a questo stronzo di prima categoria", avrebbe scritto Pax rivolgendosi al padre adottivo. "Tu che, volta dopo volta, dimostri di essere una persona terribile e spregevole."

"Hai zero considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più giovani che tremano dalla paura quando sono in tua presenza", ha scritto l'adolescente sotto una foto di Pitt che riceve l'Oscar come Miglior Attore Non Protagonista nel 2020. "Hai reso la vita di coloro che mi sono più vicini un inferno. Puoi dire a te stesso e al mondo ciò che vuoi, ma la verità verrà alla luce un giorno."

Brad Pitt in una scena di Seven (Se7en)

"Quindi, Buona Festa del Papà, essere umano fottutamente orribile!!!" Una fonte ha detto a MailOnline che il messaggio è stato pubblicato da un account Instagram privato appartenente a Pax e ha descritto la critica come "insolita", dal momento che Pax "non parla mai dei suoi genitori" sul suo profilo.