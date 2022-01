Brad Pitt e la cantante svedese Lykke Li si stanno "frequentando segretamente", secondo il The Sun

Lykke Li è stata vista mentre passeggiava nel lussuoso quartiere di Brad Pitt, il quale, almeno secondo quanto rivelato dal The Sun, sarebbe il suo nuovo fidanzato: i due si starebbero frequentando segretamente dalla seconda metà dello scorso anno.

Lykke e Brad sono vicini di casa a Los Angeles, le loro dimore sarebbero distanti poco più di tre minuti in macchina l'una dall'altra a quanto pare, e questo avrebbe contribuito alla segretezza della loro relazione che, in caso contrario, sarebbe stata molto più complessa per entrambi.

A questo proposito, una fonte vicina al tabloid ha recentemente rivelato: "La loro relazione ha funzionato perfettamente per Brad, per lui è semplicemente fantastico avere qualcuno che gli piace e che vive così vicino perché gli permette di poter tenere tutto nascosto".

Brad Pitt e Lykke Li sarebbero stati avvistati insieme qualche giorno fa in un nuovo ristorante a Hollywood, il "Mother Wolf" e pare che questa non fosse neanche la loro prima uscita pubblica visto che, come accennato in precedenza, i due hanno cominciato a frequentarsi nell'estate del 2021.