Brad Pitt è la voce del nuovo spot pro Biden: "L'America è un posto per tutti"

Brad Pitt ha prestato la sua voce al nuovo spot a sostegno di Joe Biden, il candidato democratico in corsa per la Casa Bianca. L'attore ha quindi spiegato quanto l'America sia un posto per tutti, repubblicani o democratici, che necessita quindi di un Presidente capace di rappresentare ogni cittadino, senza distinzione alcuna.

NEW: Brad Pitt narrates a new ad Joe Biden’s presidential campaign is airing during tonight’s World Series. pic.twitter.com/Tgfm1Z2OIe — Sarah Mucha (@sarahmucha) October 24, 2020

Ancora pochi giorni ed il mondo intero scoprirà se Donald Trump continuerà ad essere il Presidente degli Stati Uniti anche per i prossimi quattro anni o se, al suo posto, ci sarà il suo avversario Joe Biden. Nel frattempo, nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo spot che celebra il candidato democratico: la voce che si sente mentre scorrono le immagini è quella di Brad Pitt che si è quindi prestato per sostenere Biden in questo sprint finale verso il 3 novembre.

La pubblicità nella quale possiamo ascoltare la voce dell'attore di C'era una volta a... Hollywood, film di Quentin Tarantino che gli ha permesso di vincere l'Oscar come miglior interprete non protagonista, è uscito durante la partita delle World Series. L'annuncio, presentato in anteprima durante il match tra Los Angeles Dodgers e Tampa Bay Rays, inizia con un montaggio video di Biden che si intrattiene e sorride con una serie di suoi sostenitori in varie zone dell'America.

"L'America è un posto per tutti, coloro che hanno scelto questa contea, coloro che hanno combattuto per essa, alcuni repubblicani, alcuni democratici e la maggior parte, da qualche parte nel mezzo", dice l'attore nella clip. Durante lo spot, l'attore afferma quindi che tutti gli americani, indipendentemente dalle loro opinioni politiche, cercano la stessa cosa. Vogliono che un leader capisca le loro speranze, i loro sogni, il loro dolore e altro ancora. Pitt continua dicendo che gli americani sperano in un Presidente che sia onesto, rispettoso e che lavori sodo per rendere la nazione un posto migliore per tutte le famiglie. "Un Presidente che lavori tanto per le persone che lo hanno votato quanto per quelle che non lo hanno fatto. Diventare così un Presidente per tutti gli americani", continua quindi l'attore mentre nel filmato si vede Joe Biden con sua moglie, la dottoressa Jill Biden, che salgono su un palcoscenico con un'enorme bandiera americana sullo sfondo.

Brad Pitt si unisce così alla lunga schiera di celebrità che hanno annunciato pubblicamente di aver votato per il candidato democratico. Tra queste, ricordiamo anche la sua ex moglie, Jennifer Aniston, nonché Dwayne "The Rock" Johnson.